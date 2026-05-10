女性にも決して無縁ではない糖尿病。放置するとさまざまな合併症を引き起こす。その原因は肥満や暴飲暴食――だけではない。太っていない女性でも要注意。異変を見逃さず、血糖値を上げない生活習慣を身につけよう。【写真】この記事の写真を見る（2枚）●中高年で急増する理由、副作用の少ない画期的新薬●注目すべき検査項目＆歯磨きスクワットで改善しよう連載第1回はこちら前回はこちら女性や肥満ではない人の発症も決して珍