俳優の鶴見辰吾（61）が10日放送の日本テレビ系「メシドラ〜兼近＆真之介のグルメドライブ〜」（日曜後0・45）にゲスト出演。約30年来の友だという実力派俳優を明かした。鶴見はこの日俳優の北村有起哉とそろって登場。鶴見は「この番組、毎週日曜日見てて。2人が凄くいいから、出たい、出たいって」と番組のファンで、逆オファーをして出演がかなったと打ち明けた。さらに「有起哉友達だから、有起哉もって」と北村も誘った