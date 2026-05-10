アイドルグループ・櫻坂46が、6月10日にリリースする初の両A面シングル「Lonesome rabbit / What's “KAZOKU”?」のうち、“夜桜盤”のジャケットパッケージや商品内容が発表された。【画像】櫻坂46「Lonesome rabbit / What's “KAZOKU”?」夜桜盤CDジャケット両A面シングルの1曲「What’s “KAZOKU”?」は現在放送中のMBS／TBS系TVアニメ『夜桜さんちの大作戦』第2期オープニングテーマとなっており、通常のCD形態に加え、今