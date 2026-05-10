◇パ・リーグ日本ハム２―０オリックス（2026年5月10日京セラＤ）日本ハムは5回守備から先発マスクの田宮に替えて進藤を送った。新庄剛志監督（54）は捕手に途中交代について「最初は田宮くんで行っみて、進藤くんがエスピノーザと全然タイミングが合ってなかったから田宮くんに1、2本打ってもらって、先に点取っての完封をイメージして、本当にその通りになりました」と説明した。北山を無失点リードしていた中での田宮