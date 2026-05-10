元衆院議員の杉村太蔵氏が10日、TBS系「サンデー・ジャポン」（日曜午前9時54分）に出演。実家の仕事について語った。番組では、東京・上野の老舗矯正歯科が突然閉院した話題を取り上げ、治療途中の患者たちから不安の声が上がっていることを伝えた。スタジオでは若林有子アナウンサーが「ニュースを聞くならこの方。杉村太蔵さんです。なぜなら杉村家は由緒正しき歯科医院」と杉村氏の生まれについて紹介した。爆笑問題田中裕二が