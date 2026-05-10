なぜ食物アレルギーの診断は飼い主との協力が不可欠なのか 犬の食物アレルギーは、アトピー性皮膚炎と見分けがつかないほど症状が似ています。国際的な獣医皮膚科の専門家グループが作成したガイドラインによれば、食物アレルギーとアトピー性皮膚炎は臨床症状だけでは区別できないとされています。 この診断の難しさこそが、飼い主さんとの密接な協力関係が必要な理由です。血液検