きょう（10日）午後3時50分ごろ、岡山県高梁市松山で付近を通った人から「山が燃えている」と消防に通報がありました。 消防によりますと、下草などを焼き、午後5時過ぎ、鎮火したということです。この火事による民家への被害はなく、けがをした人はいないということです。焼損面積は分かっていません。 今後、消防が出火原因などを調べる予定です。高梁市ではきょう（10日）の午前9時、火災が発生しやすい気象条件を満たしたた