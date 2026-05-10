エアロKは、東京/羽田〜清州線を6月8日から21日まで期間運航する。東京/羽田発火・木・日曜、清州発が月・水・土曜の計6往復を運航する。機材はエアバスA320型機を使用する。所要時間は東京/羽田発が2時間20分から2時間35分、清州発が2時間半から2時間35分。航空券の販売は、すでに開始している。■ダイヤRF3053東京/羽田（03：50）〜清州（06：10）／木RF3053東京/羽田（03：50）〜清州（06：20）／火RF3053東京/羽田（03：