全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・四谷三丁目の居酒屋店『羅無櫓（らむろ）』です。ゆるり前割りお燗を質実剛健な空間でカウンターに腰を落ち着けて見渡すと、店内にはザイルやランタンなど登山の道具や、山や山男たちの写真、山関係の蔵書などが所狭しと飾られている。御年84歳になる店主の末松さんは明治大学山岳部のOBで、店を開いたきっかけは「先輩から仲間が集ま