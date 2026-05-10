明治安田J1百年構想リーグ 地域リーグラウンド第16節が10日に行われ、FC東京と東京ヴェルディが対戦した。ボールを握るFC東京は佐藤恵允がポスト直撃のシュートを放つなど東京Vのゴールを脅かしていくが、先に試合を動かしたのは東京Vだった。29分、森田晃樹が松橋優安とのワンツーパスで青赤の守備網を破壊。ペナルティエリア中央から右足を振り抜いてゴールに突き刺した。キャプテンが取れば、キャプテンが取り返す。41分