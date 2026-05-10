FC東京は５月10日、J１百年構想リーグ地域リーグラウンドEAST第16節で、東京ヴェルディと味の素スタジアムで対戦した。29分に先制を許し、41分に室屋成のゴールで追いつく。１−１で迎えた90＋５分、途中出場の長倉幹樹が勝ち越し弾をマーク。２−１で競り勝った。試合後のフラッシュインタビューに長倉が対応。試合後の感想を求められると「最高です」と応じる。この日はベンチスタートで、77分にマルセロ・ヒアンとの交