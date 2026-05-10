今年度のサッカー天皇杯 北海道代表決定戦が、10日(日)札幌サッカーアミューズメントパークで行われた。決勝に駒を進めたのは、25年度北海道サッカーリーグ優勝のBTOP北海道、そして北海道学生リーグ優勝の札幌大学サッカー部。道内の社会人王者と学生王者が天皇杯出場の切符をかけ、激突した。前半、BTOPが落ち着いたパス回しでボールを握り、右サイドのキング栄志選手ら