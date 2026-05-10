井上との対戦を公言し、実現に向けた動きを見せているロドリゲス(C)Getty Images東京で実現した「世紀の一戦」を制した世界スーパーバンタム級4団体統一王者である井上尚弥（大橋）。最強の挑戦者と目された中谷潤人（M.T）と互いに打ち合う緊迫の攻防を展開しながら、頭の片隅に採点の行方を入れるクレバーな戦いで、見事に3-0の判定勝ちを収めた。【動画】米記者が「殺人的」と評する井上尚弥のスピード中谷潤人との至高の技