「中日４−９巨人」（１０日、バンテリンドーム）巨人が連敗を「３」でストップ。若き力で今季最多の９得点を奪うなど、打線がつながった。二回に平山の先制適時打で４試合ぶりの先制に成功する。その後、同点で迎えた四回にはダルベックが８号２ランを放つも、またも先発・森田が同点とされてしまう。五回には１死二、三塁のピンチを招いたところで降板。２番手・船迫が犠飛で勝ち越しを許すも、最少失点で切り抜けた。す