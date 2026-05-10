「中日４−９巨人」（１０日、バンテリンドーム）中日は逆転負けで連勝がストップした。１点を追う三回はカリステの１号ソロで同点に追い付いた。直後の四回に２点を勝ち越されたが、四回に鵜飼が左中間へ同点２号２ランを放った。四回はカリステ、福永の連打で１死二、三塁とし細川の中犠飛で１点を勝ち越した。しかし、六回２死二、三塁から２番手のメヒアが右中間へ逆転の２点三塁打を浴びた。２度追い付き、一旦は