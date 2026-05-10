「中日４−９巨人」（１０日、バンテリンドーム）巨人の捕手・大城のヘルメットにバットが直撃する場面があった。９−４の九回１死一、三塁。１ボールから代打・木下が空振りしたバットがヘルメットに直撃。球場が騒然とし、トレーナーが駆けつけたが、ベンチに戻ることなく試合が再開された。大城はそのまま最後までプレーを続け、勝利が決まると笑顔でハイタッチ。ベンチへ引き上げる時には阿部監督から気遣われる場面が