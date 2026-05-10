「西武６−１楽天」（１０日、ベルーナドーム）楽天が今季３度目の４連敗を喫した。中５日で先発した滝中が二回途中２失点でＫＯされた。初回、先頭の長谷川への死球で出塁を許すと、ネビンに左翼線先制二塁打を浴びた。二回も２安打１四球で１死満塁とされ、西川の中犠飛で追加点を与えて降板した。「連敗中で、守備からリズムを作れるような投球をしたかったのですが、なかなかベース板の上で勝負できませんでした。野手