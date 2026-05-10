牡牛座・女性の運勢 自分自身のやる気や興味に呼応するように、新たな出会いや展開が開けやすい好調な時期。何か求めるものがあるなら、積極的に人に話し、行動していきましょう。ただ、同時にいまは社会面を中心に牡牛座を取り巻く状況は大きく変わり始め、積極的な挑戦もうながされています。牡牛座自身にもその意欲はありそうですが、現状は恵まれたなかにいるため、なかなか本気のスイッチが入りにくいかも。ある程度ガッツを