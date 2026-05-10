双子座・女性の運勢 共通の興味を持ち、互いに前向きに刺激しあえる対人関係が展開する楽しいとき。双子座には「自分を新しくしていく」という強い意欲がありますが、いまはその意欲に対しプラスに働く情報や展開も、人からもたらされやすいでしょう。が、対して日常はややのんびりモードで、言ってみれば双子座自身も少しそういう面があるのでは。「いろいろやりたいことはあるけれど、身体がついていかない」と感じるとか