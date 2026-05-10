蟹座・女性の運勢 自分に好意的で有意義な対人関係が開けやすい楽しいタイミングが続きます。実際、いま出会う相手とは互いに前向きな刺激を与えられる傾向にあります。ただ難しいのは、いまの蟹座には特に社会面を中心とした強い成長意欲があり、楽しく快適な日々も大事だけれど、同じように「積極的に自分のできること、活躍できる場所を増やしていこう」という気持ちも強いということ。親しい相手といるときは、その快適さゆえ