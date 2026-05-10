獅子座・女性の運勢 社会面を中心とした日常は好調で、穏やかな気持ちで過ごしやすい時期です。仕事関連の周囲からも好意的で自分を肯定しやすいメッセージを受け取るときでしょう。それには満足できますが、難しいのは獅子座自身のなかには今後の自分を大きく成長させていきたい願望もあることでしょう。いまは互いに刺激しあえる人も周囲に多く、「自分もやりとげたい」という思いも本物のはず。が、どこかで「いまのまま