乙女座・女性の運勢 好調な対人関係に恵まれ、思うように行動できる自由な時期です。うまく自分を発揮できているという実感もつかみやすいでしょう。とはいえ、乙女座には特に仕事関連を中心として、自分の新しい面を発見したいという強い思いもあるよう。実際、社会面で起こる新たな展開のなかですでにそれを見つけているケースもあるのかも。成長する自分を目の当たりにし、ワクワクしている乙女座ですが、いま親しくして