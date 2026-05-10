天秤座・女性の運勢 現在、好調な社会面に支えられ、比較的穏やかな日常を送りやすい天秤座。周囲からは評価を受けやすく、それに安心していられるでしょう。が、同時に天秤座はパートナーや親友など、大事な相手との強力なタッグのもと、自分を新しくし、新しいことに挑戦していこうという意欲も秘めているはず。実際にすでに具体化しているアイデアなどもあるのでは。それはそれで高揚感がありますが、仕事が忙しく