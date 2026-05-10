射手座・女性の運勢 自分の求めるものをストイックに追いたい気持ちが強い、現在の射手座です。その意欲はパートナーや親友など、大事な人を中心とした身近な人たちとも共有できているのかも。お互いに刺激し合える良好な関わりが築けているでしょう。が、対していまは社会面も安泰のよう。自分の経験や培ってきたものが評価されやすく、穏やかな気持ちで過ごせるようです。となると、どうしても積極的に挑戦していく