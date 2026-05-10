山羊座・女性の運勢 非常にモチベーションの高いタイミングです。その背景にはパートナーや親友など、大事な人との心地よい関係があり、そこに元気を得て物ごとに対しても楽観的に取り組むことができているのかも。ただ、現状の山羊座を取り巻く環境は大きく変わりつつあり、その状況のなかで果敢に挑戦していこうという意欲が高まってきているのも本当なのでは。実際にいろいろな手応えを感じつつあるところだ