水瓶座・女性の運勢 穏やかで安定した日常と、自分の中で沸き上がる強い挑戦心とのあいだで、「どっちに自分の軸足を置いたらいいのか？」と悩みそうなとき。実際、すでに新しい自分を見つけようと行動を続けるなかで、掴んできている手応えはあるはず。同時にいまはそんな水瓶座に味方し、インスピレーションの源となってくれる誰か、何かもそばにあるのでは。本来ならこのまま突き進みたいでしょうが、「そんなに頑張らな