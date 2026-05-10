魚座・女性の運勢 日常のなかで楽しい出来事、気の合う人と出会いやすい好調なタイミングでしょう。現状を肯定でき楽観的な気持ちで過ごせる時期ですが、ただ難しいのは、いまの魚座は大きな転機にいて、社会面や生活全般を含め「積極的な挑戦が吉と出る」流れにいることでしょう。実際、すでに行動に出て具体的な手ごたえもつかんでいるはずですが、「別にいまのままでもいいんじゃない？」的な経験を重ねると、一度は固まってい