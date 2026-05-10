「明治安田Ｊ１百年構想リーグ、ＦＣ東京−東京Ｖ」（１０日、味の素スタジアム）ＦＣ東京のＤＦ長友佑都（３９）が肉離れを負った３月１４日の水戸戦以来、５７日ぶりの先発復帰となった一戦で後半３３分まで出場。視察した日本代表森保一監督の前ではつらつとプレーした。試合序盤から左サイドを何度も駆け上がった。効果的なクロスこそ少なかったが、左サイド奥へのロングフィードに猛スプリントで追いつく場面もあり、肉