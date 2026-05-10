ガールズグループ・ME:I（MIU、MOMONA、AYANE、KEIKO、RINON、SUZU、TSUZUMI）が10日、千葉・幕張メッセ 国際展示場で開催中のK-カルチャーフェスティバル『KCON JAPAN 2026』（8〜10日）の「レッドカーペット」に登場した。【写真】それぞれ美しさを放つ…ME:IのソロカットME:Iは、グレーを基調とした衣装で登場。報道陣の前では、MOMONAが「Click ME:Iです！」を言い忘れ、「以上、ME:Iでした！」と締めくくってしまう場面も