ロックバンド「サカナクション」のボーカル・山口一郎（45）が10日までに自身の公式Xを更新。グループの結成19年目を報告した。「今日でサカナクションは19年目を迎えます」と書き出した山口。メンバーと笑顔で写真に納まった。「山の尾根のようなうねりの中、こんなに長くバンドを続ける事が出来たのは、応援してくださる皆様のおかげです」と感謝し「本当にありがとうございます。来年は20周年です。これからも応援してい