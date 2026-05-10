◇セ・リーグ中日4―9巨人（2026年5月10日バンテリンD）中日は痛恨の継投失敗で逆転負けし、一日で最下位に逆戻りした。先発したドラフト2位・桜井頼之介投手（22）が5回3失点。桜井が中1の時に、母・麻衣子さんが大腸がんで入院。リンパ節など3度の転移を克服した。「母の日」の登板で、観戦に訪れた母の前で、恩返しの快投を誓っていた。桜井は4回にダルベックに2ランを浴びるなどしたが、粘り強く投げ、プロ初勝利