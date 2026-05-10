ヤンキースは９日（日本時間１０日）、敵地ミルウォーキーでのブルワーズ戦で延長１０回に３―４で逆転サヨナラ負け。２連敗となり、１３連戦の９試合目までを終えて６勝３敗となった。ロースコアのまま延長戦に入ってすぐに１点を勝ち越したが、悪夢が待っていた。５番手で登板したクルーズが３―３の同点に追いつかれ、なおも一死一、二塁のピンチでベテラン左腕のティム・ヒル投手（３６）に火消しを託された。最終的に一死