2026年3月に、プレジデントオンラインで反響の大きかった人気記事ベスト3をお送りします。老後部門の第2位は――。▼第1位｢転倒→骨折→寝たきり｣の老後が待ち受ける…医師･和田秀樹｢60代になったら真っ先に断捨離すべきもの｣▼第2位これがなければ空しい老後が待ち受ける…ソニー元常務90歳が断言｢人生の後半を幸せにする一番簡単な方法｣▼第3位これをやらないと老化が加速する…｢40代以上の4人に1人が糖尿病患者｣の日本人