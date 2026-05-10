陸上女子１００メートル障害の中島ひとみ（長谷川体育施設）が、日本一への思いを熱弁した。木南道孝記念（１０日、大阪・ヤンマースタジアム長居）の同種目決勝では、１２秒９５をマークして２位。現在は今後に向けて試行錯誤を繰り返しており「感覚は去年の方が今より断然いいけど、とりあえず今年は自分のやってみたいことをやって、来年、再来年それがもしうまくいかなかったら違う形で変えていければいいなと思う」と展望