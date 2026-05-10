NHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」では、長浜城を構えた羽柴秀吉が新規に家臣を増やす様子が描かれる。歴史評論家の香原斗志さんは「その中で石田三成はすぐに傑出した存在になっていく。だが三成には優秀な人物が陥りがちで、だれもが気をつけたほうがいい教訓がたくさんある」という――。■秀吉が羽柴を名乗ったのは小谷城落城前浅井久政（榎木孝明）と長政（中島歩）が腹を切り、小谷城（滋賀県長浜市）が落城したことで、NHK大河ド