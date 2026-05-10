【モデルプレス＝2026/05/10】BTS（ビーティーエス）やTOMORROW X TOGETHER（トゥモロー・バイ・トゥギャザー／TXT）らが所属する音楽レーベル「BIGHIT MUSIC」から8月にデビューを果たしたCORTIS（コルティス）が10日、千葉・幕張メッセにて開催されたKカルチャーフェスティバル「KCON JAPAN 2026」のレッドカーペットに登場した。【写真】BTS事務所の新生「KCON」降臨◆CORTIS「KCON」登場個性あふれるカジュアルなスタイリング