【モデルプレス＝2026/05/10】タレントの小倉優子が5月9日、自身のInstagramを更新。久しぶりの“ゆうこりん”姿を披露し、大きな反響を呼んでいる。【写真】42歳3児のママタレ「当時と全く変わってなくて衝撃」22年前の再現ショット◆小倉優子「こりん星のゆうこりん」姿を完全再現小倉は「本日放送の『ドッキリグランプリ』で、こりん星のゆうこりんとして、22年前に発売した『恋のシュビドゥバ』をオチで披露させていただきまし