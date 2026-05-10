【モデルプレス＝2026/05/10】元AKB48の福留光帆が5月9日、自身のInstagramを更新。出演番組で着用した衣装ショットを多数公開し、話題となっている。【写真】大喜利話題の22歳元AKB「お顔小さすぎる」美脚スラリのミニスカ全身ショット◆福留光帆、美脚際立つミニ丈衣装を続々披露福留は「最近の福留さんまとめでした」とつづり、テレビや動画出演時の衣装姿を複数枚投稿。カジュアルなセットアップ姿やシャツにネクタイ、黒のミ