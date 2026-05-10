&TEAMのJO（ジョウ）が、爽やかなビジュアルでファンを魅了した。JOは最近、&TEAMの公式インスタグラムを更新し、数枚の写真を投稿した。【写真】&TEAM・JO、“短髪”で際立つ端正ルックス公開された写真でJOは、チェック柄シャツにフリンジがあしらわれたデニムを合わせたウエスタン風のスタイリングを披露。すっきりとした短髪ヘアスタイルが端正な顔立ちをより一層引き立て、洗練された雰囲気を漂わせている。投稿