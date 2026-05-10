沖縄県・辺野古沖で2026年3月16日に起きた小型船の転覆死亡事故と、それに伴う関係者の対応が社会に重い問いを投げかけている。波浪注意報の発令下で起こったこの事故では、同志社国際高校の修学旅行に参加した女子生徒・武石知華さんを含む2人が死亡した。武石さんの遺族は、3月28日からウェブ上の「note」で「辺野古ボート転覆事故遺族メモ」という手記を公開している。ここから見えてきたものは、誤ったかたちで情報が広まって