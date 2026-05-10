男性の心をつかむ戦略として、「ツンデレ」はある意味有効かもしれません。しかし一方で、そんな駆け引きを鬱陶しく感じる男性は少なくないようです。そこで今回は、10代から20代の独身男性148名に聞いたアンケート調査を参考に「小悪魔気取りのツンデレ女子を『面倒くさい！』と思う理由」をご紹介します。【１】自分だけは術中にはまるまいと身構えてしまうから「騙されないようにガードが堅くなってしまうんですよね、自然と」