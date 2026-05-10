読者の実体験をもとにしたエピソードをご紹介！彼氏に尽くし続けていた主人公が、ある日思いがけない光景を目撃。そこから一気に真実が明らかになります――。激怒した主人公による、思い切った行動とは...！？彼に尽くしすぎていた私当時の私は、彼氏のことが大好きで、彼が生活の中心でした。喜んでほしい一心で、高価な洋服や小物を頻繁にプレゼントしていたのです。友人からは「やりすぎでは？」と心配されていましたが、それ