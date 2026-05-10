俳優で元日向坂４６・影山優佳の初エッセー集「影まで愛して」（７月３０日発売・マガジンハウス）の予約販売が１０日にスタートした。「本当の自分＝影を伝えたい」という思いを込め、「ほめ言葉をそのまま素直に受け取れない自分」「自分に限界をつくり諦めてばかりの自分」 といった「本当の影山優佳」を文章で明かしている。発売に寄せ影山は「２５歳となった今年は芸能活動10周年の節目の年でもあります。どんな瞬間も