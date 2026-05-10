東北から九州では、向こう1週間は、晴れて紫外線に注意が必要となる日が多いでしょう。5月でも、紫外線は8月の8割以上の強さがあるため、油断禁物です。うっかり日焼けしてしまわないよう、紫外線対策を心がけてください。東北〜九州は、紫外線が「強い」〜「非常に強い」今日10日は、南西諸島を除いて全国的にすっきりと晴れた所が多く、日差したっぷりの一日となりました。明日11日は、今日より雲が目立つものの、まだ高気圧の圏