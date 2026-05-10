庶民の味方もやし数年前と比べ、米も食品もガソリンも高騰し、今年に入ってからは交通費や電気代も値上がり。これまで「庶民の味方」だったファストフードでさえ、気軽に手を伸ばしにくくなった。頼みはスーパーやコンビニの値引きシール、という日もあるだろう。そんな中でも、ほとんど価格を変えずに私たちの食卓を支えてくれている野菜がある。それが、もやしだ。20〜40円ほどで手に入り、かさ増し料理にも重宝する存在。朝のス