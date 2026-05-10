４日、２０２６秦漢オフロードモトクロス・サーキットリーグで初めて使用された「秦漢モトクロス・パーク」。（西安＝新華社記者／邵瑞）【新華社西安5月10日】中国のスポーツバイクブランド「張雪機車（ZXMOTO）」が今年3月にポルトガルで開催された世界スーパーバイク選手権（WSBK）で優勝したニュースは、国内でバイクブームを巻き起こし、若者のモーターサイクルスポーツへの関心を高めた。陝西省西咸新区でメーデー連休（