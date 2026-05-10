3児の母でタレントの山口もえ（48）が8日、自身のインスタグラムを更新。3人の子どもたちへの手作り弁当を披露した。【写真】「おかずがいっぱいでとても美味しそう」山口もえが披露した“作り置きおかず”の手作り弁当3人分山口はこれまでの投稿で、長女の高校卒業に伴い、長年続けてきた毎朝3個の弁当作りが長男＆次女の2個に減ることを明かしていたが、このたび再び弁当を3つ作る生活に“逆戻り”したことを報告していた。