◇女子ゴルフツアー ワールドレディスチャンピオンシップ サロンパスカップ(10日、茨城ゴルフ倶楽部)女子ゴルフの国内メジャー初戦の最終日、鈴木愛選手がホールインワンを決めギャラリーを沸かせました。パー3の15番、鈴木選手が打った第1打はカップ手前に落ちると、2バウンドしてカップへ吸い込まれました。決まった瞬間ギャラリーは騒然となり大きな拍手、鈴木選手は跳びはねて喜ぶとその後、口に手を当て自身を落ち着かせまし