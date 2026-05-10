コント番組としてNHK最長の放送を誇る「LIFE! 〜人生に捧げるコント〜」の番組最大規模となるアリーナライブ『LIFE! ON STAGE 〜マーベラーに捧げるコント〜』が、ぴあアリーナMMで、9日・10日の2日間にわたって行われた。初日となる9日のレポートを紹介する。【写真たくさん】『LIFE! ON STAGE 〜マーベラーに捧げるコント〜』 の模様内村光良、田中直樹、塚地武雅、西田尚美、じろう、川西賢志郎、水上恒司、久保史緒里が出