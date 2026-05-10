浜松オートのG1「開場70周年記念ゴールデンレース」優勝戦が8周回で行われ、7枠から発進した黒川京介（27＝川口）が4周回目で先頭を奪って押し切った。黒川は3月のプレミアムカップに続いて浜松G1連続Vとなった。2着は後方からジリジリと追い上げた青山周平、3着は地元の栗原佳祐。この大会4連覇を目指した鈴木圭一郎はスタートで遅れ、5着だった。黒川は「このメンバー相手に勝ったことに自分でもびっくり。難しい1節だった